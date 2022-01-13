太空成本下降 應用、投資空間擴大！大摩喊買「迷你版Space X」Rocket Lab

摩根士丹利發布報告表示，隨著衛星和發射服務的成本下降， 太空新創公司 Rocket Lab USA 將受益，其股價正在上漲。

摩根士丹利分析師 Kristine Liwag 週三 (12 日) 發布 Rocket Lab USA (RKLB-US) 的分析報告，給予「買進」評級，目標價 17 美元，激勵該股週三上漲 5.43%，收每股 11.45 美元。

Liwag 認為，成本下降為新應用和額外投資開闢了空間。由於 Rocket Lab USA 擁有可重複使用的火箭，可將衛星送入太空，還可以建造和運作小型衛星。

Rocket Lab 像是迷你版「SpaceX」。馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX 規模較大，私人市場上估值約莫 1000 億美元，遠大於市值略高於 50 億美元的 Rocket Lab。

Rocket Lab 的「Electron 」火箭是美國發射頻率第二高的火箭，僅次於 SpaceX 的「Falcon 9」。

在計入摩根士丹利新給的「買進」評級後，5/6 或約 83% 分析師給予該公司「買進」評級。小盤股的平均買進評級比率約為 65%。Rocket 股票的分析師平均目標價約為每股 20.50 美元，高於 Liwag 的目標價，且較現行股價隱含約 80% 上漲空間。華爾街分析師似乎預期 Rocket Lab 一路竄升。

儘管如此，Rocket Lab 還是一支投機性股票。 Liwag 的目標價建立在預估該公司 2025 年每股銷售額的 10 倍以上。但該公司快速發展，2022 年的銷售額預估約 2 億美元，較 2021 年銷售額上升約 240%。

隨著聯準會 (Fed) 削減購債和啟動縮表的預期越來越高，成長型股票近期備受打擊，原因是成長型公司的大部分收益和現金流都來自遙遠的未來，投資者必須將這些數字折算回今天的美元價格，以找出購買股票的合適價格，因此若利息調升，未來收益的當前價值就越低。