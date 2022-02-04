有能力適應蘋果隱私調整 美銀調升Snap評級至買進

在美國銀行調升評級後，Snap (SNAP-US) 股票周五 (4 日) 在美股盤前交易中飆升 45%，成為紐約證券交易所 (NYSE) 漲幅最大的股票之一。這家熱門照片 App Snapchat 製造商出人意料的出色財報數據發揮了決定性作用。

這家社群媒體公司上季為成立以來首度單季獲利。之前許多分析師曾預計蘋果 (AAPL-US) 隱私政策的變化會對 Snap 的業務業績產生負面影響。

該公司自 2018 年 3 月上市以來首次公布上季淨利 2300 萬美元，銷售額成長 42% 至 13 億美元。

令人驚訝的強勁第 4 季和獲利能力的躍升，讓美國銀行認為 Snap 走在正確的軌道上。

分析師 Justin Post 將 Snap 評級從「中性」調升至「買入」。在周五 (4 日) 給客戶的報告中，他引用這家社交媒體強勁的上季業績指出，這家照片 App 營運商有能力應對蘋果的隱私變化和日益激烈的競爭。

受臉書母公司 Meta (FB-US) 史上首次單季用戶下降拖累，Snap 和 Pinterest (PINS-US) 等社群媒體平台的股價暴跌。Meta 將公司業績不佳歸咎於蘋果公司改變數據保護準則，讓 App 營運商難以追踪用戶並投放定向廣告。

在主要社群媒體平台發布財報前，許多分析師想知道這些變化將對整體行業會產生什麼影響。但就 Snap 的例子來看，影響很小。這不但可使該公司擴大其用戶群，甚至平均每用戶收入更高。

Snap 去年底日均活躍用戶 (DAU) 為 3.19 億，第 4 季新增 1300 萬。同期每位用戶的平均收入增加 18%。Snap 上季還實現正自由現金流。

Snap 現在預計本季營收約為 10.6 億美元，並可望在調整後的基礎上實現收支平衡，將是其連續第 3 季達標。