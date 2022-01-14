蘋果新規拖累 Snap遭降評及削減目標價 股價挫逾10%

Snap 週四 (13 日) 遭 Cowen 分析師下調評級和目標價後，股價重挫 10% 以上。

Cowen 分析師 John Blackledge 將其 Snap (SNAP-US) 評級從「優於大盤」下調至「符合市場表現」，並將目標價自 75 美元下調至 45 美元。 Snap 股價週四下跌 10.18%，收於 38.38 美元，觸及 52 週新低點。

Blackledge 主張，市場對該公司的近期擔憂來自蘋果 (AAPL-US) iOS 14.5 變更 app 追蹤規定之舉，新 iOS 要求 app 詢問用戶是否願意接受廣告追蹤。

在數據顯示，蘋果變更規定重創 Snap 營收後，Snap 股價自去年 10 月以來走跌。Blackledge 認為，該變更恐持續阻礙 Snap 的對單則直效廣告 (Direct response) 的衡量、定位和歸因。直效廣告是一種廣告模式，直接鼓勵用戶購買或註冊服務。

Blackledge 引用了 Cowen 於 2021 年 12 月對 54 名美國廣告購買者進行的調查，其中受訪者指出，投資回報率明顯下降，歸因和衡量方面困難，且重新定位消費者的能力減弱。

該調查表明，蘋果的隱私規定變化在 2022 年仍將是不利因素。

尤其 Snap，該公司 2022 年上半年的比較門檻更嚴格，這恐令股價短期內困難重重。儘管如此，Blackledge 仍認為，自 2022 年到 2027 年，Snap 廣告業務成長年率將達 34% 左右，而 EBITDA 利潤也會跟著水漲船高。

「與同業相比，這種成長類型確實值得更高的價格，但由於面臨近期阻力，這估值似乎有點高了。」