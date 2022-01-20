疫情持續干擾供應鏈 外資估今年油價可望突破100美元關卡

疫情再起持續干擾供應鏈問題，進而推升油價走勢，加上 OPEC 與美伊關係的不確定性與天然氣供應量下跌，FXTM 富拓預估，國際油價可望在今年一舉突破 100 美元關卡。

根據國際能源署預測，全球原油需求可望回到疫情爆發前水平，帶動國際原油價格攀升，其中 WTI 原油價格突破去年 10 月 25 日創下的 7 年高點，攀升至 86.96 美元，ICE 布蘭特原油期期貨也同步再刷新了自 2014 年 10 月以來的高點，收報 88.44 美元。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正表示，在 Omicron 變種病毒尚未爆發前，市場普遍預期 2022 年上半年油價可望因供應鏈瓶頸緩解，使得油價從高點回檔，未料疫情影響，導致油價與歐美通膨居高不下。

楊傲正指出，Omicron 變種病毒爆發導致各國的通關和貨運進出口情況改善的可能性不高，隨時再有新的變種病毒出現下，經濟進出口活動難以恢復正常，油價便難言明顯回落。

雖然拜登政府多次重申正在與 OPEC 產油國合作，希望能確保石油供應達到足以滿足需求的水平，不過，從白宮方面去年一度考慮釋放戰略石油儲備一事便可見，OEPC 與白宮的關係並非如此理想。

此外，中東地緣政治局勢惡化，也反映 OPEC、伊朗、美國等關係緊張，OEPC 產量持續地保守增產，將對目前居高不下的油價將是穩定的支持。

楊傲正認為，即便美國再次釋放戰略石油儲備，相對於國際原油需求量而言只是杯水車薪，亦無法逆轉油價上漲趨勢。