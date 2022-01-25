無畏高通競爭 外資力挺聯發科全年毛利率靠攏50%

外資今 (25) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 受惠天璣 9000 量產出貨，有助抵銷中國手機出貨量下滑，首季營收有機會季增 5% 以上，且由於高通 (QCOM-US) 也在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 投片，雙方成本結構相近，不擔憂高通會對聯發科造成壓力，看好聯發科全年毛利率將靠攏 50%。

外資表示，高階 5G 手機需求持續疲軟，中國手機通路庫存也處於高檔，聯發科已下修第二季在台積電 5 奈米的投片量，不過，由於聯發科先前已調漲所有產品的價格，加上天璣 9000 出貨拉抬單價上揚，首季營收仍有機會挑戰新高。

外資認為，儘管今年中國智慧型手機出貨量僅持平去年，不過，隨著新興市場的 5G 滲透率提升，全球 5G 手機出貨量將達 7.5 億支，年增 40-50%，其中以「入門款」的為主，聯發科做為全球最大的供應商，可望直接受惠。

至於面對高通競爭，外資認為，高通與聯發科現今皆採用相同的晶圓代工廠，成本結構相似，且聯發科也計劃推出具毫米波功能的天璣 9000 Pro，不僅可滿足美國終端市場需求，也可鞏固聯發科在旗艦領域的地位。

聯發科 Wi-Fi 6 晶片也隨各大業者擴大採用，今年出貨量將較去年翻倍成長，有助 Wi-Fi 整體產品線的銷售單價再往上拉升，另外，Wi-Fi 7 也已準備在客戶端進行測試。

外資預估，聯發科今年全年營收將年增 15% 以上，且毛利率首季就可望有所改善，全年估達 48-50%，強調聯發科是科技業中真正具備投資價值的股票，主要因現今股價是本益比僅 15 倍，且殖利率高達 5.2%。