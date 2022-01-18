聯發科領先高通 首發6G願景白皮書勾勒願景

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (18) 日發表首部《6G 願景白皮書》，透過關鍵技術趨勢、工程可行性、標準化時程三方面，勾勒 6G 願景，並探討超寬頻譜收發、地面和星際網路融合等應用，加速推動社會數位轉型與永續發展，引領下一代通訊技術變革與創新。

聯發科強調，將延續 5G 領域的投入，持續在 6G 技術標準化和商用推動上發揮整合優勢，並攜手產官學研各界，推動 6G 產業發展。

聯發科指出，6G 願景是具有彈性的多維度整合無線通訊系統，以一種真正無處不在的方式，提供沉浸式行動連網服務，6G 系統將以最精簡的設計，滿足複雜新應用場景需求，因此具備高度規模化 (scalability) 潛力，6G 系統優化也須以使用者體驗為導向，滿足網路提供者及消費者需求。

通訊系統設計研發本部副總范明熙表示，6G 目前仍處業界初期關鍵技術研發與突破的階段，公司正加大研發投入，與全球頂尖的學術及產業研究合作夥伴，共同探索多面向通訊創新技術的可能性，為人類社會下個階段的高度發展提供更廣闊的空間。

聯發科該份白皮書首度探討超寬頻譜收發、地面和星際網路融合、人工智慧和機器學習在通信的協同融合與網路節點終端化等多項新技術領域，並相信未來幾年還會有更多創新技術不斷浮上檯面，公司期待與各領域的合作夥伴共同努力，讓 6G 願景成真。

聯發科認為，全球不斷深入通訊創新技術研究，對行動網路的高性能要求、頻譜資源使用效率、與 AI 整合的通訊網路架構設計、能耗表現與綠能導入等方面，都是未來重要機會與挑戰。

依照國際電信聯盟無線電通信部門 (ITU-R) 研擬時程，聯發科預期，6G 技術初步標準化工作可能在 2024、2025 年開始，並在 2027、2028 年左右，發表第一版標準。

聯發科基於相關趨勢，提出三個關鍵的 6G 系統設計原則，包括簡繁得宜 (Simplexity)、臻善致美 (Optimization) 及跨界融合 (Convergence)，簡稱 S.O.C.，點出 6G 標準的可能發展方向，加速社會的數位轉型與永續發展。