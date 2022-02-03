〈財報〉Spotify Q4財報佳 本季用戶成長前景遜預期 盤後重挫10%

串流音樂龍頭 Spotify(SPOT-US)週三 (2 日) 美股盤後公布上季財報，營收成長且虧損幅度小於市場預期，但 Q1 用戶成長前景略遜於分析師預估，加上 Meta(FB-US)發布失望財報後引發科技股拋售，Spotify 盤後重挫逾 10%。

財報顯示，Spotify 訂閱收入成長 22%，至 22.95 億歐元，廣告收入大增 40%，至 3.94 億歐元，顯示隨著 Spotify 擴大 Podcast 業務，廣告收入增幅也隨之攀升。以往占總營收約 10% 的廣告業務，上季營收比重升至 15%。

Spotify 並稱，上季參與 Podcast 的月活躍用數人數實現 2 位數成長。Podcast 一直是 Spotify 的關鍵成長領域，截至上季，平台上共有 360 萬個 Podcaster，高於前一季的 320 萬，用戶在 Spotify 上使用 Podcast 的時間，占總體時間比重也達新高水平。

2021 年 Q4(截至 12 月 31 日) 財報關鍵數據：

營收：26.89 億歐元，年增 24%，優於 Refinitiv 調查預期為 26.5 億歐元

虧損：3900 萬歐元，去年同期虧損 1.25 億歐元

每股虧損：0.21 歐元，去年同期每股虧損 0.66 歐元，優於 Refinitiv 調查預期為 0.43 歐元

月活躍用戶數 (MAU)：4.06 億，年增 18%，優於 Refinitiv 調查預期為 3.81 億

付費訂閱用戶數 (Premium Subscribers)：1.8 億，年增 16%

付費訂閱用戶平均營收 (Premium ARPU)：4.4 歐元，年增 3%

多年來承受下行壓力的付費訂閱用戶平均營收，上季成長 3% 至 4.40 歐元，主要受惠於 Spotify 的促銷計畫，加上新市場的低定價吸引新用戶。

2022 年 Q1 財測：

總活躍用戶數：4.18 億，FactSet 調查預期為 4.182 億

總付費訂閱用戶數：1.83 億，FactSet 調查預期為 1.84 億

總營收：26 億歐元，FactSet 調查預期為 26 億歐元

毛利率：25%

營業虧損：6700 萬歐元

Spotify 沒有提供全年展望，財務長 Paul Vogel 預計，今年用戶增長不會出現任何重大變化。

Joe Rogan 爭議

與 Spotify 簽約合作的知名廣播主持人羅根 (Joe Rogan)，近來被指控在 Podcast 節目內容上散佈疫苗假消息，Neil Young、Joni Mitchell 等歌手對 Spotify 放任假消息於平台流傳表示不滿，故要求 Spotify 下架自己的音樂作品，表明不想和羅根在同一個平台。

Spotify 隨後公開內容政策，並稱將設立 Covid-19 中心，以便為聽眾提供更多以數據為根據的事實，以及由全球醫療科學、公共衛生領域專家分享的消息來源。

針對上述爭議對 Q1 用戶數帶來的影響，執行長 Daniel Ek 表示，這類問題恐花費數月時間才能解決，現在判斷影響程度為時過早。然而，本次爭議事件也凸顯出，過度仰賴廣告和名人將使 Spotify 面臨其他風險。