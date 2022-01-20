超微Radeon RX 6500 XT顯卡上市 台主板廠本季營運加溫

超微 (AMD-US) 今 (20) 日宣布推出新款 Radeon RX 6500 XT 顯示卡正式上市，將由華擎 (3515-TW)、華碩(2357-TW)、映泰(2399-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、撼訊(6150-TW) 等全球供應商販售，隨新品上市助攻下，主板廠本季營運可望再添動能。

超微指出，Radeon RX 6500 XT 顯示卡基於 RDNA 2 架構，採用 6 奈米製程技術打造，可將 1080p 效能與生動的視覺效果整合，提升玩家 3A 遊戲與電競遊戲體驗，也搭載 AMD Infinity Cache，協助降低延遲與功耗。

除華擎、華碩、映泰、技嘉、微星、撼訊外，超微也將與藍寶科技、訊景、盈通 (Yeston) 等合作廠商，推出 Radeon RX 6500 XT 顯示卡新品，建議售價則為 199 美元起 (約新台幣 5500 元起)。

展望今年，主板業者對營運仍不看淡，除電競需求基本需求外，也看好加密貨幣熱潮延續，預期中低階產品缺貨、供給不足狀況，將至少延續至上半年才會陸續緩解，此外，隨著加密貨幣流通性增加，加上價格仍處於歷史高檔，有利整體主板、顯卡需求成長。