〈財報〉UPS上季獲利創新高 對2022年展望樂觀

聯合包裹服務公司 (UPS)(UPS-US) 周二 (1 日) 公佈了創紀錄的上季獲利，並預測受運費上漲和電商需求的推動，2022 年的營收將高於預期。這家物流巨頭股價在盤前上漲 7%。

在新冠疫情期間，對快遞運輸的需求急劇上升，尤其是在企業對消費者的包裹遞送方面，因為許多傳統商店的臨時關閉促使更多的購物者上網購物。

根據美國零售商的報告，關鍵假日季的銷售額為 8867 億美元，較去年同期成長 14.1%，優於預期。

UPS 財報顯示，截至 12 月 31 日的當季，營收增加 11.5% 至 277.7 億美元，平均每件包裹收入增加 11.3%。該公司還預測 2022 年的營收約為 1020 億美元，超過 Refinitiv-IBES 平均估計的 1000 億美元。

UPS 還預計，雖然勞動力和燃料成本上漲擾亂快遞業，但 2022 年調整後的營業獲利率為 13.7%，高於 2021 年水平。

在 2020 年 6 月上任的 CEO Carol Tome 領導下，這家全球最大包裹快遞公司優先考慮高獲利的遞送，而不是數量，努力爭取與醫療保健公司和中小型企業的更多合同。

但是，與競爭對手聯邦快遞 (FDX-US) 一樣，該公司一直在努力面對在新冠病毒染疫激增之下雇用和留住可靠司機的費用急劇增加的問題。UPS 預計將提前一年達成其 2023 年的綜合營收和營業獲利率目標。

該公司還將單季股利提高 49% 至每股 1.52 美元。其股票在盤前交易上漲 7% 至 216.40 美元。

UPS 第 4 季調整後淨利增至創紀錄的 31.5 億美元，或每股 3.59 美元，超過每股 3.10 美元的預期。