遊戲市場正火熱 今年市場規模將因併購融資和IPO擴及1500億美元

根據投資銀行 Drake Star Partners 的估算，在 2022 年以兩個大型收購案拉開序幕之後，電子遊戲業今年的併購交易、融資和 IPO 將創下 1500 億美元的新紀錄。

光是 2022 年的前幾周，微軟 (MSFT-US) 就斥資近 700 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US)，而 Take-Two Interactive (TTWO-US) 則斥資 110 億美元收購 Zynga (ZNGA-US)。

這兩大交易案有助今年交易總價值接近 2020 年創紀錄的 850 億美元；2020 年總計有超過 1159 筆已宣布或已完成的交易。2021 年的數字幾乎是 2020 年的 3 倍。

新冠疫情開啟了行動遊戲的新時代。當居家隔離首次出現時，為新遊戲玩家打開了一個新天地；而放鬆限制也促使經驗豐富的玩家在外出更頻繁時從遊戲機移情至手機。

遊戲業也在整合以尋求新的營收來源，從而模糊了 PC 和行動遊戲公司之間的界線。

Drake Star 的 Michael Metzger 說：「現在正出現大量交易，這種狀況會繼續保持其熱度。」

他說，一些目前還沒有大動作的公司像是亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 預計很快就會出手。在亞洲，騰訊 (TCEHY-US)、字節跳動、網易 (NTES-US)、韓國 Krafton 和日本索尼都備受關注。

在臉書 (FB-US) 更名為 Meta Platforms 後，遊戲中常先的名詞「元宇宙」(Metaverse) 進入科技業的雷達；臉書此舉在於強調將專注於人們可以經由擴增實境 (AR) 或虛擬實境 (VR) 進行線上聯繫。

Drake Star 表示，在 IPO 方面，EPIC Games 和 Discord 是值得關注的業者，其客戶包括 Codemasters 和 Echtra Games。