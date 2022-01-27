傳騰訊有意將納斯達克掛牌的子公司串流遊戲媒體鬥魚私有化

外電報導，雖在經營策略上存在分歧，中國最大電子遊戲串流媒體公司騰訊控股 (0700.HK)(TCEHY-US) 有意將在美國納斯達克掛牌的鬥魚國際控股 (DOYU-US) 私有化。

報導指出，騰訊是鬥魚的最大股東，持有 37% 的股份，該公司希望與至少一家私募股權公司合作進行交易，目前正在與投資銀行進行談判，目標是今年完成交易。

鬥魚是騰訊的主要遊戲行銷平台之一，也是中國第二大電子遊戲串流媒體網站。消息傳出後，鬥魚的股價周四 (27 日) 盤前交易大漲逾 12%。

騰訊原擬與更大的競爭對手虎牙公司 (HUYA-US) 合併，但在去年 7 月遭監管機構以反壟斷為由阻止。之後該公司就一直在討論其業務戰略。

《路透》報導指出，鬥魚高管對於是該堅持將遊戲直播作為其核心業務還是轉向利潤更高的娛樂直播存在分歧看法。

報導引述知情人士的話說，即使支持營收來源多元化的鬥魚聯合創始人兼聯合 CEO 張文明上月辭職，這種緊張局勢仍未緩解。鬥魚當時表示，張的離職是個人原因。另一位聯合創始人陳少傑現在負責經營。

知情人士表示，私有化計劃反映出騰訊在面臨高度監管問題之際，仍希望牢牢控制其核心遊戲子公司。

鬥魚的股價自 7 月以來下跌了 60%，使其市值在周三 (26 日) 達到 7.17 億美元，對私有化交易的定價具有相當的吸引力。