掌握元宇宙趨勢 遊戲業成科技巨頭新戰場

遊戲業走到關鍵時期，科技巨頭正積極向遊戲業發展，短短一個月內便發生兩起重大併購案，不指如此，Netflix 執行長 Reed Hastings 周四 (20 日) 在財報會議上表示，Netflix 跨足遊戲業目標已定，將透過提供優質遊戲來驚豔用戶。

遊戲巨頭 Take-Two (TTWO-US) 宣佈斥資 127 億美元收購首由開發商 Zynga 後不到兩周，微軟便宣布將以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US)，寫下該產業史上最大收購規模。

微軟擴大佈局遊戲市場，透露出該產業儼然成為這些科技巨頭新的發展目標。Netflix 執行長 Hastings 表示，必須在該領域有出色表現，手遊已是全球重要市場，而作為內容創作的專家之一，並在電影業占有一席之地，要讓 Netflix 能用串流平台成功模式在遊戲業站穩腳步。

但對於 Netflix 而言，這是一項艱鉅的任務，Netflix 正在從頭開始建立遊戲部門，營運長 Greg Peters 表示，該公司計劃在今年獲得知名遊戲 IP。Hastings 也說，將使用「爬到走，走到跑」的策略壯大遊戲業務。

這和過去 Netflix 發展串流媒體的策略一致，也就是藉由取得知名電影和節目播放權來擴大平台內容，然後慢慢跨足原創內容。經過多年經驗，該公司運用演算法和用戶數據已能準確預測新流行原創內容，如今每年原創作品成本達數十億美元。

儘管微軟經營 Xbox 業務已有數十年的歷史，但該公司從未在遊戲業花費近 700 億美元收購同業，凸顯遊戲業的重要性。隨著 Meta 和 Roblox 等公司開始針對元宇宙制定經營策略，遊戲業已成為市場主要焦點，元宇宙戰略必定會與遊戲有所關聯。

這波收購潮也透露遊戲已經變得無處不在，不論是手機遊戲、線上遊戲已成為青年文化中不可或缺的一部分，美國娛樂軟體協會表示，如今玩遊戲的人比以往多。

大型科技業過去便曾相中遊戲業，但並非每次都成功，迪士尼 (DIS-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 是近年進軍失敗的苦主。但遊戲業顯然再度重回這些科技巨頭的眼光，未來有望有更多大規模併購活動。