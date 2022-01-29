放空女股神 空方1月大賺進10億美元 一舉超越去年整年做空獲利

2022 年迄今科技股陷入拋售，已使作空方舟旗下 ETF 成為本月美股做空最賺錢的標的之一，放空方舟 (ARK) 基金旗下 ETF 光在一月的報酬，已經超越去年一整年做空的獲利。

根據研調機構 S3 Partners 周五 (28 日) 公布的數據，方舟基金商品空方今年迄今已經賺得 9.99 億美元，超過去年全年 9.41 億美元的獲利，此外，在本月美股 10 檔放空最賺的 ETF 當中，四檔 ARK 主要基金全數上榜。

ARK 旗下基金 1 月空方獲利 (圖: S3)

美債殖利率走升、聯準會 (Fed) 鷹派，已使方舟基金偏愛的投機性高成長股股價大幅重挫，拖累伍德 (Cathie Wood) 旗下基金表現。雖然美股周五止跌反彈暫時緩解，但先前最受市場寵愛的 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 今年迄今仍下跌超過 25%。

不過，對於多頭而言，近期正傳出好消息，有跡象表明，這些空方正在獲利了結。S3 Partners 總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，該基金自去年 2 月高峰以來已重挫超過 50%，空方近期開始回補空單，過去 30 天裡，ARKK 出現約 4.9 億美元的空頭回補。

Dusaniwsky 說，ETF 中的股票已經大幅暴跌，市場開始認為這些股票已經跌到或接近跌到底部，因而促使空單開始回補，趁勢獲利了結。