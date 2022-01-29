放空女股神 空方1月大賺進10億美元 一舉超越去年整年做空獲利

2022 年迄今科技股陷入拋售，已使作空方舟旗下 ETF 成為本月美股做空最賺錢的標的之一，放空方舟 (ARK) 基金旗下 ETF 光在一月的報酬，已經超越去年一整年做空的獲利。
根據研調機構 S3 Partners 周五 (28 日) 公布的數據，方舟基金商品空方今年迄今已經賺得 9.99 億美元，超過去年全年 9.41 億美元的獲利，此外，在本月美股 10 檔放空最賺的 ETF 當中，四檔 ARK 主要基金全數上榜。
美債殖利率走升、聯準會 (Fed) 鷹派，已使方舟基金偏愛的投機性高成長股股價大幅重挫，拖累伍德 (Cathie Wood) 旗下基金表現。雖然美股周五止跌反彈暫時緩解，但先前最受市場寵愛的 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 今年迄今仍下跌超過 25%。
不過，對於多頭而言，近期正傳出好消息，有跡象表明，這些空方正在獲利了結。S3 Partners 總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，該基金自去年 2 月高峰以來已重挫超過 50%，空方近期開始回補空單，過去 30 天裡，ARKK 出現約 4.9 億美元的空頭回補。
Dusaniwsky 說，ETF 中的股票已經大幅暴跌，市場開始認為這些股票已經跌到或接近跌到底部，因而促使空單開始回補，趁勢獲利了結。