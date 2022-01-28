蘋果財報亮麗 多家投行看好未來發展 調升目標價

蘋果 (AAPL-US) 上季 iPhone 銷量在供應鏈吃緊之下仍成長 9%，與 Mac 電腦、可穿戴設備和服務同創營收最高。財報公佈後，多家投行看多蘋果。花旗與 Piper Sandler 將目標價提升至 200 美元，摩根士丹利更將蘋果作為首選。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 維持蘋果「加碼」評級，目標價 200 美元。此外，該分析師還將蘋果 2022 財年每股獲利預期從 5.82 美元調升至 6.14 美元，2023 財年每股獲利預期從 6.42 美元調升至 6.53 美元。蘋果 2022 財年第 1 季每股獲利 2.10 美元，高於市場預期的 1.90 美元。

Kumar 表示，即使全球供應鏈吃緊，但該公司大多數產品營收都創下紀錄新高。他預計隨著第 2 季供應短缺改善，強勁的 5G iPhone 滲透率將推動安裝基數上升。

花旗分析師 Jim Suva 維持蘋果「買入」評級，目標價 200 美元。Suva 表示，投資人對蘋果過於悲觀，認為該公司是受惠新冠疫情，等到社會回歸正常，需求將會下降。對此該分析師表示，市場對蘋果產品和服務的需求「大大超過供應」，當供應鏈恢復正常時，蘋果的銷售額和獲利率只會加速上升。

此外，Suva 也「大幅調高」其財務前景，但仍維持 200 美元的目標價，原因是認為蘋果本益比將會從 32 倍降至 30 倍。

德意志銀行分析師 Sidney Ho 將蘋果目標價從 200 美元調升至 220 美元，維持「買入」評級。該分析師對蘋果「強勁」的第 1 季業績印象深刻，尤其是 iPhone 和 Mac，並表示，這應該有助於緩解一些投資者對 iPhone 13 系列和 PC 等產品需求放緩的擔憂。

瑞銀分析師 David Vogt 將蘋果目標價從 175 美元調升至 185 美元，維持「買入」評級。該分析師表示，蘋果的 iPhone 和 Mac 正在搶攻市占率，而服務實力和產品組合正推動其毛利率上升。Vogt 補充，蘋果的供應鏈表現比同行更好，從而在美國和中國等關鍵市場的比重上升。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 將蘋果目標價從 200 美元調升至 210 美元，維持「加碼」評級，並指出，由於蘋果不僅在 2022 財年第 1 季表現強勁，且該公司對下一季的財測也凸顯出其實力和「用戶黏性」，因此蘋果是該行的投資首選。

Huberty 表示，蘋果第 1 季財報是近年來最漂亮的一季之一，營收、毛利率和每股獲利都超過市場普遍預期，其中 Mac 和服務業務的成長尤其強勁。雖然供應限制持續存在，但結果仍超過預期，說明了蘋果產品和服務生態系統的實力和穩定性，這使蘋果在更困難的市場環境中具有明顯的差異化優勢。

此外，她還表示，營收穩定、即將推出的新產品以及在新市場擴張，使蘋果在利率上升的環境中更具防禦性。蘋果擁有全球市值最高的技術平台，超過 16.5 億台活躍設備，以及多年來最強大的產品和服務組合，且該公司在一年內有多重利多因素，包括：5G 智慧手機的持續普及、搭載自研晶片的新版 Mac 銷售推動 PC 市占率增加、高獲利率的服務業務貨幣化水平提升，以及強勁的現金回報。