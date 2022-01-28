倫敦法官裁定惠普對科技大亨所提民事訴訟勝訴

倫敦法官周五 (28 日) 裁定，惠普 (HP)(HPE-US) 贏得大部分 2011 年對英國科技大亨 Mike Lynch 就收購 Autonomy 提起的民事訴訟，但賠償金額遠低於 50 億美元的索賠額度。

惠普在 2011 年以 110 億美元收購 Lynch 擁有的 Autonomy，但之後發現報價遭誇大，指他在將 Autonomy 出售給惠普前詐斯性地誇大了 Autonomy 的價值，因而對 Lynch 提告。歷經近 10 年纏訟，終於有了結果。

倫敦高等法院法官 Robert Hildyard 作出裁決的同一天，英國也將決定是否將 Lynch 引渡到美國。

在收購 Autonomy 一年後，惠普放棄了其原始規畫，也就是 Autonomy 本應幫助這家矽谷原生公司由電腦和打印機製造商轉變為以商業軟體和服務為中心的高利潤集團。

惠普減記了 Autonomy 的價值 88 億美元，並要求 Lynch 和他的同事 Sushovan Hussain 賠償約 50 億美元的損失，聲稱他們在出售 Autonomy 之前誇大了它的價值。Hussain 於 2019 年在美國被定罪。

Lynch 否認所有指控，並表示此次收購的失敗是由於惠普管理不善。Autonomy 能夠搜索和組織非結構化資訊，例如電話交談。

他周五 (28 日) 也將等待英國內政部長 Priti Patel 是否批准將他引渡到美國；他將面臨包括電匯欺詐和證券欺詐在內的刑事指控。美國的指控最高可判處 20 年監禁。