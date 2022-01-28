分析師：蘋果氣勢正旺 「就像一列貨運火車」

CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 表示，蘋果 (AAPL-US) 氣勢目前正處於不可阻擋的狀態。

這家 iPhone 製造商周四 (27 日) 公佈近 1240 億美元的單季獲利新紀錄，股價暴漲 11%。財報獲利和營收都超越預期，除了 iPad 外每個產品類別銷售額也都超過預期。

Wood 說，「蘋果最有趣之處在於它現在就像一列貨運火車。」「它輕易地撐過了這場疫情。」

蘋果周四表示，全球目前總計有 18 億台蘋果設備，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和 HomePods 等產品。

Wood 說，「這是個驚人的基本面，給了它們巨大的動力。」他並補充說，預計到 2022 年底，這個數字將攀升至 20 億以上。

蘋果 CEO 庫克周四承認，通膨壓力正在影響公司，「我們試圖根據我們提供的價值為產品定價，但通膨壓力出現了。」「我相信每個人都感受到通膨壓力。絕無二致。」

在與分析師的財報電話會議上，庫克詳細闡述了通貨膨脹對蘋果業務的影響，並以運輸成本為例說明：「我們看到通貨膨脹，蘋果財務長 Luca Maestri 之前就一直在精算我們的毛利率和營運支出。」「一如之前我在電話會議中提到的，物流占運輸成本非常高的比率。」

庫克說，他希望成本增加只是暫時的。「我希望這至少有一部分是暫時的，但全球正在發生變化，我們很快就會看到。」

與幾乎所有其他電子業務一樣，蘋果也面臨供應鏈問題。Wood 說，「蘋果做得比其他公司更好，但它並非完全免疫。」

庫克表示，他預計供應鏈問題將在第 3 季減少，但並沒有說會完全消失。