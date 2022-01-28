〈貴金屬盤後〉Fed示意最快3月升息後 美元突然回神跳高 黃金跌至3周低點

在 Fed 示意最早 3 月就可以升息後隔一天，美元突然走高，令黃金期貨價格周四 (27 日) 大挫收低 2%。

周四 GDP 數據公布後，避險黃金延續跌勢。美國第四季經濟成長年率 6.9%，高於預期。《華爾街日報》調查的經濟學家先前估計 GDP 成長 5.5%。

Gold Newsletter 的編輯 Brien Lundin 表示：「黃金價格下跌，因為第四季 GDP 成長高於預期，意味著 Fed 在收緊政策方面將有更大的周轉空間。」

「然而，該 GDP 成長大部分係因庫存明顯增加，也很大程度反映的是 Omicron 病毒發生前的經濟活動。雖然 2022 年第一季 GDP 成長可能會因為這些原因而大幅放緩，但市場沒有看那麼遠。」

Lundin 預計黃金價格將繼續波動，直到 Fed 今年 3 月真的展開升息。「↑從過往歷史可知，在緊縮周期開始前，黃金價格會走疲，但在真正開始升息後，金價會強力反彈。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 36.6 美元或 2%，收每盎司 1793.10 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 1 月 10 日以來首次收低於 1800 美元關卡，也創下 1 月 6 日以來最低收盤價。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 37 美元或 2%，收每盎司 1795 美元，該期貨同為交易最活躍期貨。

3 月交割的白銀期貨價格下跌 1.13 美元或近 4.8%，收每盎司 22.676 美元。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 周四報告寫道：「在為期兩天的會議結束時，Fed 主席明確承諾收緊貨幣政策以控制通膨，導致市場在價格上反映今年將升息 200 個基點。這情況顯然有利於美元，而不利於黃金，因為這兩種資產走勢負相關。」

ICE 美元指數周四上升 1.1% 至 97.268，創 2020 年 7 月以來最高水準。

黃金以美元計價，因此美元升值會增加海外買家的持有成本，進而降低其需求，所以美元升值通常會挫低金價。

貨幣市場對升息前景更加樂觀。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在周三新聞發布會上，沒有否定 2022 年每回會議都可能升息的想法，且提到「靈活」的必要性。鮑爾也表示，「現在還有相當大的升息空間，而且不會損害就業。」

這點為不孳息的貴金屬鋪設了看跌前景，因為利率可能持續上升，並與黃金爭奪避險需求。

然而，俄國和西方國家之間的衝突引起市場擔憂，此情緒可能縮限貴金屬下跌，因為在地緣政治風險加劇的情況下，貴金屬往往會上漲。

近幾個月俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結，恐演變成波及全球部分地區的軍事衝突。

U.S. Bank 財富管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 表示，「短期內隨著地緣政治風險和股市壓力上升，投資者已開始買進黃金，作為股票的防禦性資產。」

「但我們長期觀點更謹慎，因為升息會削弱黃金需求，投資者最終會看到債券殖利率上升，這對像黃金這樣的零現金流資產的價值構成了挑戰。」

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