無論俄國是否入侵烏克蘭 分析師：鈀金漲定了！

鈀金期貨價格雖已登上 4 個多月高點，但分析師認為，無論全球最大鈀金生產國俄羅斯是否入侵烏克蘭，鈀金期貨價格都可能繼續上漲。

3 月交割的鈀金期貨價格周四 (27 日) 收每盎司 2366.50 美元，創自去年 9 月 3 日初來最高收盤價。前一日該期貨收高 7.4%。

獨立貴金屬諮詢公司 Metals Focus 的董事總經理 Nikos Kavalis 表示，俄羅斯採礦業對鈀金的供應「至關重要」。根據 回溯 2010 年的數據，俄國鈀金產量約佔全球產量的 40%。

俄國 2014 年吞併克里米亞後，現已在烏克蘭邊境集結了大約 10 萬名軍隊，引發俄國計畫入侵烏克蘭的臆測。

據《華爾街日報》報導，俄羅斯發言人周四表示，普丁總統將需要一些時間考慮美國和北約 (NATO) 周三提出的提案。

Zaner Metals 和多倫多 Bullion Solutions 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，採礦業可能會成為制裁目標，一旦入侵，鈀金價格可能飆升至每盎司 2700 美元。「然而，資者應保持謹慎，因為鈀金交易清淡，因此市場波動較大。」

鈀金期貨價格本周可望上漲近 13%，今年迄今已上漲近 24%。

但鈀金價格的上漲程度將取決於對俄羅斯實施何種類型的制裁，「如果是限制俄羅斯實體進入歐洲和美國銀行和支付系統，以及反向亦然的金融制裁，無疑會造成摩擦、延誤和瓶頸，並增加從俄羅斯生產商購買鈀金的成本。」Metal Focus 的 Kavalis 說。

最終鈀金仍將可從俄羅斯出口，而在某情況下，價格只會獲得有限的提振，最終被當前漲勢中的投資者進行獲利了結所抵消。

另一種可能，若制裁全面限制，使歐洲和北美企業無法購買俄羅斯鈀金 (這不太可能)，那麼鈀金價格將異常強勁飆漲。「一旦這情形發生，對汽車產量來說也是非常現實的風險，這會對西方汽車產業非常不利，所以這不太可能發生。」

然而，無論任何形式的制裁，Kavalis 預期鈀金短期內價格仍會大漲。

與此同時，Neptune Global 總裁 Chris Blasi 表示，與俄羅斯的全面衝突將令本已嚴重的鈀金供應問題更惡化，恐推升鈀金價格至遠高於每盎司 4000 美元的水準。

但即使俄羅斯和烏克蘭之間沒有全面衝突，Blasi 認為價格還是會上漲，只是速度放慢且波動性通常很高。

他說，鈀金多年來一直處於供應短缺狀態，所以過去 6 年來價格普遍上漲，但去年鈀金期貨價格下跌 22% 是例外，這歸因於新冠疫情導致全球各產量下降，其中包括汽車產量。

Blasi 提到另一個鈀金大型生產國南非的基礎設施問題。由於南非各種基礎設施正在迅速惡化，包括電力供應設施，這對採礦業及其產出造成負面影響。

與此同時，他認為「電動車趨勢會令鈀金供應過剩」的觀點是「嚴重誤判」。

「就目前與未來一段時間而言，配備內燃機的低價汽車會比高價的電動車市場更大，不僅在美國如此，發展中國家更是如此。」Blasi 說。