擔憂間諜活動！FCC對中國聯通美國子公司祭營運禁令

美國聯邦通信委員會 (FCC) 週四 (27 日) 以壓倒性票數決定撤銷中國聯通美國子公司在美國營運的授權，以保護美國電信基礎設施免受潛在安全威脅。

FCC 週四以 4 比 0 投票結果決定撤銷中國聯通美洲公司 (China Unicom Americas) 在美營運的授權。在 FCC 命令發布後 60 天內，該公司將終止美國境內的州際和國際電信服務。

FCC 最新聲明中提到：「根據 FCC 公共利益分析和全面調查，委員會認為，中國聯通美洲公司保留其第 214 條授權，已不再符合當前和未來的公共利益、便利性和必要性。」

FCC 主席 Jessica Rosenworcel 指出：「有越來越多的證據表明，中國國營營運商對美國電信網路安全構成真正威脅，而且人們對此越來越擔憂...FCC 已對中國營運商太平洋網路 (Pacific Networks) 及其全資子公司信通電話 ComNet 啟動類似的撤銷程序。」

中國聯通回應，該公司遵守當地法規， FCC 撤銷營運權並無任何正當理由，也沒有提供所需的正當程序，將積極維護公司及客戶的權益。

FCC 延續川普時期的政策，持續對中國國有供應商採取行動，這凸顯中國國營企業的潛在間諜活動和數據盜竊仍然是拜登政府一大隱患。