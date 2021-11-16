環泥在手訂單突破16個月 明年營運向上

環泥 (1104-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，目前需求樂觀，訂單排程約 16-17 個月，第四季將進入傳統旺季，營運將較第三季成長，明年在新產能加入後，出貨量估增 1 成，將帶動營收同步向上。

環泥表示，今年疫情對營運影響有限，展望明年，政府持續推動前瞻計畫帶動公共工程，台商回台、外商投資、農地工廠遷移等廠辦需求顯著，加上企業設廠帶動週邊住宅需求發展，政府持續推動為老都更重建，業績可望維持成長。

以各事業表現來看，環泥只出，前三季混凝土事業的待提量來到 238 萬立方米，明年則會爭取新竹台積電 2 奈米廠房，以及 AI 智慧園區廠辦訂單；台中、台南還有高屏地區，則會以大型建案、公共工程等為主。

因應需求成長，環泥苗栗大湖廠也新增第二套拌和設備，預計明年第三季投產，貢獻營運，屆時產能可望增加 1 成，明年出貨量估 200-250 萬立方米，成長 1 成左右。

水泥事業則保持穩定成長，環泥認為，以國內市場來看，每年供需成長 5%，也將貢獻穩定獲利；建材事業方面，由於石膏板應用多元，加上疫情放緩，投資意願回溫，均支撐需求，路竹新廠也預計在明年下半年投產。

不過，環泥第三季因轉投資六和機械，受到原物料、運費上漲及限電影響導虧損，單季每股純益 0.3 元，寫 6 季低點；累計前三季稅後純益 7.49 億元，年減 15%，每股純益 1.11 元。