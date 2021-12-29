國產報捷 南港都更案取建照 前置作業農曆年後動工

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (29) 日公告，南港都更案建造執照審查已獲台北市政府核准通過，國產表示，台北廠預計過年後開始進行拆除、整地作業，都更案將邁入實質開發階段。

法人預估，國產南港都更案總價值高達 500 億元以上，扣除土地、建造成本等，潛在開發利益預估超過 300 億元，且目前南港不動產呈現向上態勢，未來仍有增值空間。

據了解，國產此次是先取得南港大型開發案 A 棟主體建築的建築執照，是國產完全持有的商辦大樓，B 棟則是代為實施的台北市政府商辦大樓，國產表示，明年將正式動工，整體工期預計約 4 年半。

國產「南港大型開發案」位在南港路三段與昆陽街附近，佔地 6500 坪，預計開發完成後，國產可分回 4.6 萬建坪及約 550 個停車位，由於該開發案位於台北市東區門戶精華軸心地段、鄰近南港車站，開發價值不斐、潛在利益龐大。

而因應南港開發案的資金需求，國產日前也將高雄「悅誠廣場」房地持分以總價 23.5 億元，出售予興富發 (2542-TW) 子公司碧江企業，處分利益達 14.9 億元，估貢獻每股純益約 1.27 元，預計明年首季認列，在充實資金的同時，也挹注獲利表現。