〈環球晶併世創破局〉時間不足為主因 若有合適標的仍會積極併購

環球晶 (6488-TW) 收購世創 (Siltronic) 破局，對此，環球晶董事長徐秀蘭今 (6) 日表示，主要原因在於時間不足，但不會因此停止併購腳步，儘管未來國際併購案難度可能增加，若有合適標的還是會積極併購。

環球晶公開收購世創案於交易截止日前 (2022 年 1 月 31 日)，未能成就所有所需收購條件，即未能取得所有主管機關核准，因此將執行擴產計畫。

談未能順利併購世創的原因，徐秀蘭表示，此次收購案需要取得的國別審批非常多，而德國外國投資管轄單位聯邦經濟事務和氣候行動部一開始就要求要看到中國審查資料才能開始審查，1 月 20 日獲中國審查通過，但 26 日才收到完整的書面資料遞交給德國政府，主要原因就是時間來不及。

徐秀蘭表示，收購案未完成，但先前陸續取得世創股票、持股達 13.67%，為其第二大股東，沒有處分期限，也沒有具體處分計畫或要因此轉成長期投資，還會再觀察一下，因為半導體市況非常好，包括環球晶基本面成長都還很健康，目前持股沒有風險，收益或虧損會逐季評價。

根據與世創合約，環球晶應支付 5000 萬歐元交易終止費，徐秀蘭表示，這筆費用將在第四季認列，依目前財務狀況來看，衝擊有限。

對於後續併購計畫，徐秀蘭則說，環球晶是為了要成長，不是為併購而併購，隨著公司規模擴大，未來國際併購難度可能增加，加上各國因地緣政治關係，也會更謹慎看待。

