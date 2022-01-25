台積電ADR擊敗騰訊 奪下亞洲企業市值龍頭

台積電 ADR(TSM-US) 周一 (24 日) 於美股逆勢衝高，最終收漲逾 1%，市值再度衝破 6000 億美元，擊敗騰訊，成為亞洲最有價值企業寶座。

標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 數據顯示，按最新收盤價計算，台積電 ADR 市值約 6086 億美元，排名全球第 9，前 1 名為股神巴菲特的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)。

事實上，FactSet 數據顯示，台積電市值自 12 月 15 日後便已高於騰訊，登上亞洲企業市值龍頭。截至周二收盤，騰訊市值約 5714 億美元。

台積電本月稍早於法說會表示，在全球晶片吃緊的情況下，需求依舊暢旺，並宣布今年資本支出金額將達 400-440 億美元，較去年同期大增 33-46%，再寫歷史新高，執行長魏哲家也看好今年營收至少較去年增長 25%。

市場分析師認為，台積電的市場價值在於其技術優勢。Optimas Capital Ltd 創辦人兼投資總監 Thomas Wong 指出，台積電與英特爾、三星電子等競爭對手的技術差距正在擴大，此外，美中貿易緊張局勢，也導致中國晶片商難以在技術領域追上台積電。

受中國政府一系列監管新規衝擊，騰訊、阿里巴巴等中國大型科企去年股價遭受重創，市值嚴重縮水，分析師認為，投資足跡遍布科技產業的騰訊，繼減持京東 (JD-US)、Sea 兩大公司股份後，後續可能面臨更多撤資壓力，進而影響公司市值。