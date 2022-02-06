〈虎年景氣展望前瞻〉三家新藥臨床試驗入尾聲 年後解盲邁向新里程碑

台灣生技廠新藥歷經多年開發，多項新藥臨床試驗預計農曆春節後公布結果，包括台睿 (6580-TW) 的敗血症用藥、逸達 (6576-TW) 旗下治療 COVID-19 重症 (重度症狀) 新冠新藥，以及寶齡富錦 (1760-TW) 腎病新藥拿百磷中國臨床試驗等都將進入尾聲，新藥解盲結果將為產業邁向另一里程碑。

台睿敗血症用藥 Rexis 三期臨床試驗，已於去年中完成 330 人收案，其合作的 7 家醫學中心同步整理臨床數據中，針對主要指標死亡率與次要指標副作用等進行分析，若解盲結果正向，預計 2023 年取得台灣藥證，並成為全球首個上市的抗敗血病新藥。

台睿除了搶攻台灣 12.6 萬名敗血症病患、逾 5 億元商機外，也將進軍美國市場，去年底向美國 FDA 提出臨床試驗申請，預計會從二期臨床試驗開始執行，擬採開放性試驗設計。

逸達新成分新藥 FP-025 用於治療 COVID-19 重症急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 第二 / 三期臨床試驗，為加速收案，除了持續在美國多個醫學中心進行外，去年第四季新增中南美洲、印度等受試基地，目標本季底完成招募 99 位受試者。

目前 ARDS 主要療法是透過呼吸器協助病患得到足夠氧氣，逸達指出，新冠新藥完成收案、病患服藥 28 天後可進行主要分析，病患的存活率與是否需要呼吸器成分析指標。

寶齡腎病新藥拿百磷已在台灣、美國、日本、歐洲等地區銷售，在中國執行的三期臨床試驗已於去年底完成，預計本季底前解盲，此外，寶齡中國合作夥伴山東威高為中國最大洗腎醫材供應商，市占率高達 9 成，若新藥順利解盲、取證，有望進一步挹注成長動能。