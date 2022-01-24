〈台股盤後〉台積電回神登高一呼 逼近萬八季線失而復得

美股上周五持續重挫，打擊多頭信心，台股今 (24) 日早盤遭賣壓襲擊，一度重挫逾 200 點，所幸在台積電回神登高一呼下，鴻海及聯發科、矽力 - KY 等高價電子權值股蓄勢衝鋒，大盤翻紅一路上攻，觸及萬八關卡，開低走高震盪超過 300 點，終場上漲 89.74 點，收 17989.04 點，季線失而復得，成交值 2633.76 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開低走高，盤中翻紅帶領大盤上攻，終場上漲 1.87%，收 653 元，守穩月線，並重回五日線；聯發科、鴻海表現也同樣強勢，聯發科漲 1.87%，收 1090 元，鴻海小漲 0.98%，收 103 元；觸及五日線。欣興漲近 3%，廣達、矽力 - KY、南電也同步收漲超過 1%。

航運族群早盤賣壓沉重，在低接買盤搶進下，盤中跌深反彈，族群股價開低走高，萬海、四維航、陽明、遠雄港、中航同步收紅，長榮、新興、台驊投控跌幅也大幅收斂。

環球晶併購世創案獲中國監管機關通過，只差最後一步，利多消息激勵股價強彈，漲逾 2%，中美晶也大漲半根停板慶賀；同步帶動矽晶圓族群上攻，合晶開低走高，在買盤敲進下上漲 3%，台勝科則飆漲超過 6%。

國內疫情升溫，防疫概念股續強，亞諾法大漲 7%，恆大、網家漲逾 3%，康那香、南帝、合世也站穩盤上。

法人指出，距離封關僅剩 2 個交易日，不願抱股過年的投資人近期已陸續出脫持股，市場買盤觀望，多頭追價意願低也，預期若國際股市震盪趨緩，封關前盤勢將相對清淡。