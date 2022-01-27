〈聯發科法說〉去年Q4毛利率飛越財測飆上49.6% 全年大賺7股本寫新猷

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布去年財報，儘管第四季營收較前季下滑，不過，受惠產品組合轉佳，聯發科毛利率大幅優化，高達 49.6%，不僅超出財測高標，更創下 11 年來新高，全年稅後純益 1118.73 億元，年增 170%，每股稅後純益 70.56 元，大賺 7 個股本，兩項指標均寫新猷。

聯發科去年第四季毛利率原預估為 46-49%，已較前季 46.7% 明顯上調，實際成績則達 49.6%，不僅超出外資預期，也讓外界關注今年毛利率及獲利走勢。

聯發科去年第四季營收 1286.54 億元，季減 1.8%，年增 33.5%，毛利率 49.6%，季增 2.9 個百分點，年增 5.1 個百分點，營益率 23.1%，季增 0.8 個百分點，年增 7.2 個百分點，稅後純益 301.48 億元，季增 6.3%，年增 102%，每股稅後純益達 18.99 元。

聯發科去年全年營收 4934.15 億元，年增 53.2%，毛利率 46.9%，年增 3 個百分點，營益率 21.9%，年增 8.5 個百分點，稅後純益 1118.73 億元，年增 170%，每股稅後純益 70.56 元。

聯發科去年第四季儘管受手機產品季節性交替影響，不過，受惠漲價效益顯現、整體產品組合轉佳，獲利不減反增、更創下單季新高，也是首度衝破 3 字頭，達 301 億元。