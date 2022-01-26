報告：中企積極擴大海外投資 集中消費產品、電動車供應鏈

儘管美中地緣政治限制了資本流動，國際通商法律事務所 (Baker McKenzie) 和榮鼎集團 (Rhodium Group) 周三 (26 日) 發布報告稱，去年中國企業仍積極擴大對全球消費部門和電動車供應鏈的投資。

報告顯示，中國企業去年對歐美地區子公司的直接投資規模，自 2020 年的 47 億美元升至 55 億美元，成長的部分多半來自對歐洲汽車供應鏈的投資，部分則集中在拉丁美洲的電動車原料供應與潔淨能源。

舉例來說，電池巨頭寧德時代位於德國的首家海外工廠在 2019 年破土開工，該公司計畫 2025 年前在當地新增 2000 多個職位，投資規模高達 18 億歐元 (約 20.3 億美元)。

此外，過去 3 年來，中國礦業公司已耗資逾 40 億美元，在拉丁美洲和非洲開採鋰鈷礦，在智利、墨西哥、巴西和西班牙的能源公用事業、潔淨能源資產，也花費超過 130 億美元。

榮鼎集團分析師 Mark Witzke 表示，中國電動車公司渴望創建自己的供應鏈，以便超越傳統汽車製造商，擠身產業前緣，此外，透過收購和綠地投資 (greenfield investment)，中國企業一直在走向世界。

國際通商法律事務所預計，若加上寧德時代的投資計畫，未來 2 年中國對汽車供應鏈的投資交易價值可望突破 145 億美元。

儘管如此，拜登政府祭出投資限制，加上北京當局嚴格管控資本外流，仍導致中國海外投資交易大幅減少，其中又以高科技和房地產業受創最深。

整體來看，2021 年中國企業的海外併購交易規模連續第 4 年下滑，自 2020 年的 295 億美元減少至 237 億美元。不過，包含海外直接投資在內，2021 年中國投資交易額成長至 1380 億美元，較 2020 年增加 40 億美元。