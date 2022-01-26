〈台幣〉外資出走 連2貶收27.745元創逾1個月新低

美國聯準會即將公布 1 月利率決策會議結果，市場屏息以待，不過，外資今 (26) 日持續賣超台股並匯出，使得股匯雙雙走弱，新台幣兌美元匯率終場收在 27.745 元，貶值 2.8 分，創逾 1 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 20.165 億美元，較昨天增加。

出口商在農曆年前加緊拋匯，使得新台幣匯率一度回升至 27.7 元，不過，外商銀偏向匯出，美元買盤需求較強，匯價最低來到 27.755 元，終場貶值 2.8 分，以 27.745 元作收，為去年 12 月 23 日以來的最低點。

匯市近兩日成交量明顯放大，台北外匯市場今天成交值達 13.59 億美元，元太外匯市場成交值也有 6.575 億美元，兩市合計 20.165 億美元。

台股金牛年封關，受到聯電領跌晶圓代工股影響，大盤翻黑下跌 26.72 點，收 17674.4 點，中斷封關連 5 紅的紀錄，累計牛年仍大漲 1872 點或 11.85%。外資今天續砍 151 億元，累計近 2 日已提款台股逾 624 億元。

Fed 會議結果將於台灣時間周四凌晨出爐，事實上，股市已經提前反映 Fed 鷹派升息的預期心理，除非最終結論更加激進，否則對市場影響有限，然而，烏克蘭地緣政治緊張情勢急遽升溫，也成為避險美元走強的一大因素。

根據央行統計，美元指數今天上漲 0.05%，歐元貶值 0.11%，亞幣互有升貶，新加坡幣貶 0.12%，新台幣貶 0.1%，日圓貶 0.09%，韓元則升值 0.08%，人民幣也小升 0.03%。