內外資不願抱股過年賣超178億元 聯電遭砍逾13萬張

台股牛年封關但內外資抱股過年意願不高，三大法人合計賣超 178.46 億元，其中晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 遭三大法人同步調節逾 13 萬張，其他包括鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW) 同樣是外資調節重點。

三大法人中，外資繼昨 (25) 日大砍 473 億元後，今 (26) 日再次調節 151 億元，自營商同樣在封關前調節 47.58 億元，僅投信逆勢買超 20.18 億元，連續四個交易日買超。

其中外資調節部位以權值股為主，聯電單日調節 10 萬餘張，鴻海也遭砍近 1.5 萬張，國泰智能電動車也遭砍 1.1 萬餘張，台積電與群創 (3481-TW) 分別遭外資調節 9647 張、8677 張。

買超部分，包括富邦台灣加權反 1、元大台灣 50 反 1 分別獲外資買超 1.7 萬餘張、1.6 萬餘張，反映外資避險心態強烈，旺宏 (2337-TW)1.5 萬餘張、中信金 (2891-TW)8539 張、正文 (4906-TW) 獲買超 8515 張。

自營商賣超部分則有富邦台灣加權反 1 遭調節 2.8 萬餘張、富邦特選高股息 30 遭調節 2.1 萬餘張、國泰智能電動車遭調節 2 萬餘張、元大台灣 50 反 1 遭調節 1.6 萬餘張、聯電遭調節 1.6 萬餘張。

買超方面，包括期街口布蘭特正 2 獲買超 1 萬餘張、期元大 S&P 石油獲買超 6058 張、元大 S&P500 反 1 獲買超 3923 張、富邦 NASDAQ 反 1 獲買超 3741 張、富邦越南獲買超 2170 張。

投信賣超部分，聯電遭砍 8963 張、群創遭賣超 3536 張、裕隆 (3481-TW)498 張、聚陽 (1477-TW)468 張、南電 (8046-TW)466 張；買超前五大分別為：富采 (3714-TW)2023 張、開發金 (2883-TW)1410 張、貿聯 - KY(3665-TW)1257 張、力積電 (6770-TW)1047 張、仁寶 (2324-TW)1039 張。