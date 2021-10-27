〈聯亞法說〉觀望客戶拉貨時程 Q4保守估持平Q3

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (27) 日召開法說會，但此次並未開放媒體旁聽，據與會法人會後轉述，聯亞第三季受 IC 缺料、中國基建未如預期拉貨，導致營運不如預期，展望第四季，公司仍保守看待，認為有需求但客戶拉貨時程要再觀察，估第四季營運將持平或較第三季小幅成長。

由於中國今年 5G 基建標案遲至 7 月才開出，法人關心今年中國 5G 基建是否可望達到原來 60-80 萬座目標，對此，聯亞指出，上半年客戶仍按照計畫拉貨，但第二季放緩後，第三季也沒有大動作，雖然標案已開，但客戶正式放量拉貨也將面臨缺料問題。

展望第四季，聯亞認為，中國 5G 基建光通訊供應鏈拉貨仍保守，雖然標案可望陸續釋出，但何時啟動拉貨仍待定，近期則觀察到歐美地區積極展開基建，整體而言，對第四季營運仍保守看待，估營運將持平或僅較第三季小幅成長。

消費產品方面，法人關注頭戴裝置應用進展，聯亞指出，相關應用第四季試產、明年首季放量，可望逐步貢獻營收，維持明年整體營收貢獻達 10% 的目標。

聯亞第三季產品營收比重方面，依應用面來看，電信 (Telecom) 占 60-65%、資料中心 (Datacom) 占 20-25%、其他屬消費工業；若以產品別區分，10G LD 占 15-20%、25G LD 占 15%、矽光產品 17-20%、EML 8-10%、PD/APD 占 20-25%、3D VCSEL 則占 7-8%。