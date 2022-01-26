台股封關半年線有撐 元大台灣50正2提前出量「仙人指路」

26 日台股買盤點火電、金權值股，拉抬加權指數免於開打「半年線保衛戰」，對此法人分析，美股尚未止跌，台股近期仍可能修正，但經濟基本面成長可望提供支撐，建議穩健型投資人轉抱大型股、高股息股票抗震，積極型投資人則可留意建立部分台股槓桿型 ETF 部位。成交量較大的元大台灣 50 正 2(00631L) 不僅率先「低點出量」，且歷史資料顯示，當台股回測半年線，就是低接槓桿 ETF 相對好時機。

據統計，過去一年台股跌破半年線後，通常是低接的好買點，以投資風格較積極的台股槓桿型 ETF 為例，加權指數曾在去年 5 月 17 日、8 月 16 日及 9 月 22 日跌破半年線，在當天收盤買進元大台灣 50 正 2(00631L)，之後到波段高點的漲幅分別為 39.1%、9.9%、20.3%。以 2021 年 5 月 17 日觀察，當天台股跌破半年線後，正好是該修正波段的低點，隨後反彈，7 月 15 日來到波段最高，元大台灣 50 正 2 的波段漲幅達到 39.1%。

2021 年 8 月 16 日當次，台股跌破半年線後跌幅有限，換算元大台灣 50 正 2 期間最大跌幅為 5.9%，到 9 月 3 日最高點的波段漲幅則有 9.9%；而 2021 年 9 月 22 日同樣是跌破半年線，則開啟長達三個月漲勢，上漲 20.3%。最近三次經驗都顯示，台股跌破半年線後，就是低接槓桿 ETF 相對好時機。

法人表示，元大台灣 50 ETF(0050-TW) 投資台股前 50 大權值股，元大台灣 50 正 2 追蹤台灣 50 指數單日正向 2 倍報酬的績效，單日的漲跌為 0050 的兩倍，不只適合在多頭時期放大投資報酬，積極型的投資人也可留意行情低點時布局。

本波台股自 1 月中修正後，封關收盤 17,674 點和半年線 17,435 台股差距僅 1.4%。

從台股長期趨勢觀察，多頭的時間大於空頭，特別是近年上市櫃公司的獲利和股息明顯成長，加權指數漲幅銳利，而導致近期震盪的美國升息變數，過去也數度影響台股波動，但中長線皆回歸基本面，法人認為可留意低接點。

不過也提醒，槓桿型 ETF 雖在看對趨勢時，能大大提升績效，但波動度比一般 ETF 大，萬一趨勢不對，虧損也會增加，操作上宜把握短打原則，並設好停利停損點。

表、台股跌破半年線買進元大台灣 50 正 2 的績效成果