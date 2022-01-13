聯亞營運低谷已過 美系外資喊買目標價上調至250元

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 去年受 IC 缺料、中國基建未如預期拉貨影響，營運不如預期，但美系外資今 (13) 日出具報告送暖，認為聯亞營運低谷已過，今年起出貨可望回溫，加上磷化銦 (InP) 等新業務開展，調升評等至優於大盤，目標價同步上調至 250 元。

美系外資表示，觀察近期光通訊市場已出現庫存逐步消化、生產瓶頸改善現象，包含 5G 網路所應用的 10G、25G 產品已自 1 月起恢復拉貨動能，中國光纖到府 (FTTH) 的 10G 產品也有回溫跡象。

此外，美系外資認為，聯亞去年持續與美國雲服務業者開發的新矽光產品也可望在第二季起開始對營運貢獻，並看好聯亞今年將磷化銦 (InP) 磊晶片擴大應用在眼球追蹤、皮膚感測、智慧型手機、平板電腦、藍芽耳機、VR/MR 裝置等消費性產品中。

聯亞去年就曾提及頭戴裝置等消費產品應用，美系外資指出，該項目已在去年底試行，估 3 月開始小量生產，若量產順利，看好相關營收占比將占聯亞今年整體營收約 14%。

美系外資說，聯亞營運經過連三個季度下滑後，認為谷底落在去年第四季，隨著需求回溫、新應用貢獻，營收也可望從今年第二季起轉為年增正成長，將評等從持平調升為優於大盤，目標價也從 180 元上修至 250 元。

聯亞去年下半年持續反映零組件缺料、基建進度未如預期，12 月營收僅達 1.16 億元，月增 5.2%、年減 50.9%，第四季營收達 3.47 億元，季減 9.3%、年減 49.5%，累計去年全年營收 18.73 億元，年減 18.9%。