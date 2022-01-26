外資看聯電多空論戰 美系外資評庫存修正中安全的避風港

對於晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(TSM-US) 法說展望，外資看法不一，日系外資認為聯電獲利上修空間已近峰值，降評至中立，目標價由 80 元下修至 70 元；美系外資則以聯電將成為半導體庫存修正潮中更安全的避風港為由，將目標價由 68 元調升至 72 元。

日系外資指出，聯電經過超過 10 年的獲利困境，終於在過去 18 個月內實現重大轉型，去年受惠半導體史無前例的上升周期，帶動聯電股價狂飆 4 倍，建議在高峰後、前景更清晰前保持觀望，考量產品漲勢暫歇、加上市場庫存攀升，下修目標價至 70 元。

另一家日系外資雖然看好 5G、物聯網與電動車等趨勢驅動長期需求前景，但受到庫存升高影響，對聯電下半年銷量與定價能力保守看待，維持賣出評等，目標價則小幅上調至 55 元。

美系外資先前開槍示警半導體產業面臨庫存修正風險，則上調聯電目標價。該外資認為，聯電是真正的價值股，儘管無法完全免於半導體潛在庫存修正，但將維持優於同業的獲利能力。

主要原因有三，第一，聯電很早就與客戶簽訂價格較高的長約，第二，2017 年以來，聯電一直維持資本支出紀律，今年折舊金額將持平至下降，第三，支撐 28 奈米需求持續強勁的並非消費性產品，而是 WiFi 6、OLED 驅動 IC、ISP 等應用。

另一家美系外資認為，在半導體供應鏈產能續吃緊下，聯電今年將維持高產能利用率與良好的定價能力，將相對不受市場波動影響，且當市場開始關注基本面時，股價將有潛在上漲空間，維持買進評等，目標價則由 80 元上調至 85 元。