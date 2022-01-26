中華食品：黃豆原料供應不順 壓力比市場缺蛋嚴重

盒裝豆腐及火鍋料在春節前進入需求旺季，但是目前原物料供應端卻出現黃豆及雞蛋明顯缺貨的不利狀況，中華食品 (4205-TW) 今 (26) 日指出，目前雞蛋供應價量仍足以因應生產，但黃豆供應因塞港問題未解，所承受的壓力較大。

目前市場雞蛋供貨量不足，造成量販、零售業者、餐飲業者缺貨，中華食品主管指出，公司生產雞蛋豆腐中所需的雞蛋，已採取契約方式由運銷商逐日供貨，加上目前官方對於蛋價的關切，目前所遭遇價格上漲的幅度也在可容忍範圍，對生產影響不大。

但是，目前黃豆供應則因塞港的問題未解，中華食品在這方面所承受的壓力比雞蛋更大。

中華食品去年第四季銷售拉長紅，12 月在火鍋料銷售暢旺加持下，單月營收 1.64 億元創新高，推升 2021 年營收 17.24 億元改寫新高，年增 4.63%，符合年營收平均成長 5% 的基調。

中華食品 2021 年第四季營收成長，主要來自第三季起的調升產品售價，加上產品銷售順暢推升營收成長加速，不過，去年第四季的黃豆船運不順，造成緊急採購費用的增加，另外，台灣市場雞蛋在去年第四季起價格上漲，對 2021 年第四季獲利造成不小的壓力，加上黃豆缺料問題恐進一步延續到 1 月。