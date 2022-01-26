財測不如預期+成熟製程前景蒙塵 聯電跳水下殺大跌逾6%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 雖釋出第一季毛利率 40% 的展望，但不如外資預期，加上外資對成熟製程前景有疑慮，28 奈米恐供過於求等因素，衝擊聯電 ADR(UMC-US) 周四大跌 7% 後，今 (26) 日股價跳水下殺，早盤一度重挫超過 8%，盤中維持超過 6% 跌幅，失守 60 元關卡。

聯電估第一季毛利率 40%，儘管可望衝高，但仍低於外資圈預估的 45%，法人指出，聯電 12 吋新產能將從第二季陸續投產，受學習曲線影響，壓抑毛利率動能。

另一方面，聯電預期 2023 年後，28 奈米產能可能面臨供過於求，更印證市場對成熟製程前景的疑慮，拖累晶圓代工族群股價走跌，世界先進 (5347-TW) 大跌逾半根停板，力積電 (6770-TW) 也一度下挫超過 2%，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 擁先進製程金鐘罩護體，股價相對抗跌。

聯電昨 (25) 日法說會也上調今年營收成長預估，由原先預期的 12%，上修至優於或與產業平均值 20% 相近，並宣布今年資本支出將達 30 億美元，較去年大增 66%。

對於市場大舉擴充 28 奈米產能，聯電表示，從目前市場已宣布的擴產計畫來看，28 奈米產能可能發生供過於求的時間點會在 2023 年後，但 28 奈米是許多應用的甜蜜點，需求將持續成長，供過於求情況相對輕微，而聯電 28 奈米長約覆蓋率達 80%，預期仍將維持高度成長。