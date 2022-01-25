亞太股市周二普遍下挫 日本東證指數跌至修正領域

美國股市周一 (24 日) 尾盤展開絕地大反攻，幫助主要指數收盤轉升，但顯然未幫助到周二開盤的亞股。亞太股市周二普遍走弱，美國股指期貨同樣下挫。

亞太股市指數周二觸及 2020 年 11 月以來的最低點，美國標普 500 及那斯達克 100 期貨各跌約 1%，僅歐股期貨勉強由周一的大跌後略微走升。

亞洲主要股市，日本東證指數進入修正領域，較 9 月高點下跌 10%。中國滬深 300 指數接近熊市，而香港恒生指數自去年 8 月以來，還未擺脫當前的熊市。

南韓股市同樣低迷，KOSPI 指數盤中跌逾 2.5%，有望創下近兩個月來最糟表現。韓元下挫 0.1%，美元兌韓元報 1196.9。

美國公債漲跌互現，基準 10 年期美債殖利率小幅走低，油價走高後回穩。

RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 表示，波動性重回市場，聯準會政策正發生根本的改變，而投資者在預測這些即將到來的事件上，其實一直落後曲線，因此動盪尚未結束。

高盛分析師 Scott Ribner 認為，雖然有美國聯準會升息的壓力，以及地緣政治的影響，促使美股本月大跌，但人們忽略了，企業實施庫藏的實力今年還未展現，今年美國企業對股票回購的需求，預計將達到 9750 億美元，有望在本周啟動，估可幫助標普 500 指數推升 8% 的空間。