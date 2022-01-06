三星Galaxy S21 FE 5G將登台 遠傳獨家開賣

三星旗艦新機 Samsung Galaxy S21 FE 5G 即將登台，遠傳 (4904-TW) 今 (6) 日宣布獨家在全台實體與網路門市開賣，並祭出震撼入手價，資費月付 999 元，新機 2990 元即可帶回家。

三星將於 1 月 11 日起在台推出 S21 FE 5G，共有石墨黑、幻影白、橄欖綠、薰衣紫 4 款顏色與 8GB+256GB 容量，建議售價 21990 元。

S21 FE 5G 規格方面，採用高通 Snapdragon 888 處理器，內建 6.4 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕面板，採 Infinity-O 開孔螢幕設計，並支援 120Hz 更新率與 FHD+ 解析度；電池容量 4500 mAh，可支援 25W 有線快充及無線閃充等。

相機部分，S21 FE 5G 共有三鏡頭主相機，包含 1200 萬畫素標準鏡頭，支援 OIS 與 F1.8 光圈、1200 萬畫素 F2.2 超廣角鏡頭以及 800 萬畫素 F2.4 3X 混合光學變焦鏡頭；前置相機則為 3200 萬畫素。

遠傳除了祭出優惠資費價格，也推出 6 大獨家上市好禮，總價值超過 8000 元，包括至 2 月底前申辦新機並搭配「遠傳心 5G」資費，即送遠傳特製限量版 33W PD 快充，價值 1090 元、遠傳 friDay 影音 30 天暢看優惠、Google Play 購物金 150 元、持舊機換 Samsung Galaxy S21 FE 5G 新機加碼折 2000 元、VIP 續約再折 3000 元，還可享加購 Galaxy Watch 4 系列現折 2000 元。