旺宏 (2337-TW) 總經理盧志遠今 (12) 日表示,記憶體市況看起來還是很好,高密度 NOR Flash 持續缺貨,在供不應求情況下,第一季將漲價。

對於產業景氣,盧志遠表示,目前沒看到烏雲,NOR Flash 市況持穩,主因邏輯 IC 狀況佳,中國晶圓代工廠不想代工生產 NOR,導致中國廠商的記憶體產能供給相對減少,有助價格走勢。

盧志遠表示,旺宏 NOR Flash 還是供不應求,車用、AI、5G 等高密度 NOR Flash 產品持續缺貨,第一季 NOR Flash 市況淡季不淡,優於往年同期。

至於中國挖角台灣記憶體人才,盧志遠則說,現在業界好像不太緊張,過去跳槽到中國的工程師,3 年合約結束後又回來台灣,「一大堆說要來很困擾」,認為還是自己培養出來的子弟兵最重要。