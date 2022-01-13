全新Q1不淡 新PA、車用LiDAR下半年發酵

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 表示，展望本季，在短期因素改善下，遞延訂單將在本季認列，首季營運可望不淡，與美系大廠合作開發的新 PA、車用光達 (LiDAR) 則估下半年發酵。

全新表示，受美國貨運塞港、客戶例行性歲修等短期因素影響，12 月營收月減幅度大，其中有兩因素導致，包含聖誕假期加劇美國貨運塞港問題，部分產品出貨甚至出現「後進先出」現象，影響部分產品出貨、營收認列，另外，國內客戶進行例行性歲修，也是造成營收下滑的短期因素。

不過，全新目前產能利用率仍維持高檔，新產能設備也持續進駐中，隨著短期因素改善，加上安卓手機品牌即將發表新機，全新對首季營運不看淡，估產能利用率可望維持高檔，原訂首季機台歲修計畫也評估延後執行。

展望今年，全新認為，主要營運動能仍來自 5G 手機滲透率提高、Wifi、IoT 等，至於與美系客戶開發的新 PA、去年主要以研發單為主的車用光達 (LiDAR) 產品，則估今年下半年開始逐步有明顯貢獻，上半年仍以小量生產、研發單為主。

全新去年 12 月營收達 2.7 億元，月減 11%、年減 6.8%，為近 13 個月低點，第四季營收則達 8.76 億元，季減 7.6%、年增 15.7%，累計去年營收 36.09 億元，年增 36.4%，仍創下歷史新高。