NDK馬國廠石英元件產出仍有缺口 晶技車用產品獲客戶加速導入

石英元件大廠 NDK (Nihon Dempa Kogyo) 在馬來西亞的兩座廠房去年底因淹水而停工，供給縮減連帶影響對 3C 電子產品及車用電子的石英元件供應，NDK 也坦承目前仍存在供應缺口，台廠晶技 (3042-TW) 受惠，公司指出，目前與 NDK 的共同客戶中，車用相關產品確實接獲轉單，獲導入速度快。

NDK 位在馬來西亞的兩座廠區受災，NDK 也發布消息指出，正積極進行產能復建，預計今年 3 月底能完成，目前車用產品供應仍有缺口。

目前台系石英元件廠包括希華 (2484-TW)、晶技與 NDK 都有共同供貨的客戶，各家都表示，會盡全力支援客戶端的需求，晶技最新內部的接單統計顯示，目前與 NDK 的共同客戶中，以車用導入速度較快；客戶端也持續關注 NDK 馬國廠的復工狀況。

晶技強攻汽車應用市場，2021 年銷售創新高，董事長林萬興指出，車用應用銷售較 2020 年成長 80%，在本業的銷售比重，也突破 7%。

對於 2022 年車用石英元件的銷售，晶技內部目標總體營收雙位數成長，車用營收占比將突破衝上 12%，以這樣的推進時程來估，晶技 2022 年車用比重將達 12% ，有助內部設定的 2025 年營收比重 15% 目標。

晶技積極搶進車用，2021 年新投資事業晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，每月產能 5000 萬顆，晶創已在浙江寧波取得 33 畝建廠用地，首期投資建廠金額規劃 6.13 億元，預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能。

晶技表示，持續配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，客戶涵蓋美國及中國電動車大廠。