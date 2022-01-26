〈台股盤中〉牛年封關日貨櫃航運衝鋒 重新站回17700點

台股牛年封關日，隨著美股電子盤拉抬、亞股漲多跌少，台股今 (26) 日則在貨櫃航運反彈下，台塑四寶、金融股也擔綱撐盤要角，指數由黑翻紅，重回 17700 點之上，上下震盪逾百點，估成交量縮至 2300 億元。

電子權值股持續疲軟，聯電昨日召開法說，公司預期本季毛利率約 40%、2023 年後 28 奈米市場可能面臨供過於求，展望低於預期，引發失望性賣壓出籠，早盤重挫下跌逾半根停板，最低至 56.1 元，跌破年線，創 5 個月新低。

台積電也在盤下震盪，午盤後跌幅收斂往平盤靠攏，下跌 0.15%；聯發科早盤由黑翻紅，上漲 0.46%，觸及 10 日線；鴻海則在平盤震盪。

旺宏去年全年稅後純益 119.63 億元，年增 1.25 倍，創新高，每股純益 6.48 元，寫 26 年新高，且在產品組合優化下，第一季毛利率將較去年第四季成長，激勵股價跳空開高，大漲逾半根漲停板；記憶體大廠南亞科也上漲近 1%、華邦電也上漲逾 2%。

傳產指標族群貨櫃航運全面反彈，貨櫃三雄中，陽明上漲逾 4%，最高站上 99.9 元；長榮與陽明也有超過 3% 漲幅；建新國際、台船、中櫃也都站穩盤上。航運雙雄華航、長榮航均上漲超過 2%。

法人表示，聯準會緊縮貨幣政策，引發美債殖利率上揚，全球股市快速回檔，台股受國際股市拖累，失守季線，台股封關日儘管收紅機率高，但將休市期間仍面臨地緣政治及恐慌指數高漲，恐將影響後續市場信心。