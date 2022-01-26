〈台股盤前〉美股四大指數齊挫 牛年封關日反彈力度有限

台股今 (26) 日迎來農曆連假前最後一個交易日，但美股四大指數受投資人觀望聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策、俄烏情勢升溫，全數收黑，台指期夜盤雖一度翻紅，但終場也修正回檔，預期今封關日在投資人節前觀望氣氛濃厚、抱股過年意願降低，整體反彈空間有限，此外，今日也將同步收周線、月線。

美股四大指數 25 日全數收黑，道瓊指數下跌 66.77 點或 0.19%，收 34297.73 點，那斯達克重挫 315.83 點或 2.28%，收 13539.29 點，標普 500 指數下跌 53.68 點或 1.22%，收在 4356.45 點，費城半導體指數跌最重，下跌 129.1 點或 3.71%，收 3350.85 點。

盤面焦點上，晶圓代工廠聯電召開法說會，估本季毛利率將達 40%，可望衝破近 22 年來新高，法人也估營收將季增 5%，續寫新猷，同時上調今年營收增幅，估將優於或與產業平均值 20% 相近，此外，聯電今年資本支出年增 66% 達 30 億美元，但也首度鬆口 2023 年後 28 奈米市場恐供過於求。

力積電昨日也召開法說，董事長黃崇仁表示，去年營運達到期望，今年營收成長 10% 沒問題，全年營收目標超過 800 億元，獲利則可望衝破 200 億元，下半年毛利率會達到 50%，全年每股純益 (EPS) 將超過 5 元。

封測廠力成則認為，市場需求仍佳，第一季雖為淡季，營運仍可望較去年同期雙位數成長，在邏輯需求暢旺下，對今年營運非常樂觀看待，此外，去年第四季、全年毛利率也同攀十年新高，累計去年全年稅後純益達 88.98 億元、年增 33.6%，每股純益 11.54 元。

雖然台北股市將在今日封關，但匯市周四 (27 日)、周五 (28 日) 仍將獨家開市，也有許多上市櫃公司把握農曆春節假期前召開法說會，今日盤後有南亞科、中華電、盛群、聯亞等，明 (27) 日則有聯發科、創意等法說會接棒登場。