封關多空激戰 台股急挫26點收17674點 牛年大漲1872點

美國科技股持續重挫，台股今 (26) 日為牛年封關，呈現多空拉鋸，聯電領跌晶圓代工股，航運股則強勢反彈，一度帶動指數翻紅，不過，終場前湧現不願抱股過年賣壓，大盤急挫跌 26.72 點，收 17674.4 點，成交值縮至 2241.09 億元。累計牛年仍大漲 1872 點或 11.85%。

加權指數周線連 2 黑，累計本周下跌 224.9 點；月線則終止連 3 紅，累計 1 月下跌 544.44 點。

櫃買指數在多空激烈交戰下，終場收紅，小漲 0.03%，收在 215.03 點，成交值 537.24 億元。上市櫃成交值合計 2778.33 億元

聯電法說透露首季毛利率展望低於預期，並指出 28 奈米市場 2023 年後可能面臨供過於求，今天湧現失望性賣壓，使得聯電股價摜破 60 元關卡，終場收 57.3 元，跌幅 6.8%，失守年線，創 3 個月多新低；世界先進同步承壓，大跌逾半根停板；台積電一度跌至 635 元，終場收 636 元，跌幅約 0.8%。

其他電子權值股方面，聯發科終場收跌近 1%，鴻海同步跌近 1% 險守百元關卡，大立光跌逾 1%，但國巨、友達、矽力 - KY 等則獲買盤青睞。金融股同步回神，以中信金漲逾 1% 最為強勢，金控雙雄也在盤上表現。

航運族群今天群起反彈，貨櫃三雄中以陽明上漲 3.7% 最強，長榮、萬海也有 1-2% 的漲幅，裕民、新興、志信、遠雄港、台驊投控漲勢也不俗，航空雙雄同步回神漲逾 2-3%，不過，宅配通及嘉里大榮持續回檔。

記憶體廠旺宏去年獲利大增 1.25 倍，創新高，每股賺進 6.48 元，今年首季毛利率持續向上，NOR Flash 前景樂觀看待，今天在買盤追捧下，旺宏盤中大漲逾 8%，衝上 41.85 元，終場收 41 元，市場關注今天接棒舉行法說的南亞科，整體記憶體族群買氣熱絡，包括晶豪科、華邦電等，均獲資金點火。