投資美國股市 別忘這兩招

從年初高點以來，美國股市下跌幅度一度超過 10%。雖然美國股市見到久違的下跌，但許多人反而擔心美國經濟會不會重回衰退並引起股市崩盤。「鉅亨買基金」認為投資美國股市有兩點最重要，一個是知道如何判斷衰退與否，另一個是別輕易離場，掌握這兩點就足以創造豐厚的收穫。

1. 聯準會小心翼翼，美國經濟重回衰退機率低

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年與 3 個月公債殖利率差距，資料日期: 2022/1/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

消費者信心、ISM 採購經理人指數與營建許可都是具有領先性的經濟數據，但要說到預測美國經濟衰退準確率最高的指標，便非美國長短期公債間利差莫屬。從上圖可看出，從 1962 年以來，每次美國經濟陷入衰退前，美國長短期公債間利差都會跌至負值。拜美國經濟數據亮眼與聯準會暗示提早縮減資產負債表所賜，美國長短期公債間利差從去年年中的 1.2% 回升至目前的 1.6%，只要美國長短期公債間利差維持在 0% 以上，便不需太擔心美國經濟突然陷入衰退中。

2. 經濟衰退機率低，美股下跌就是好買點

下圖紅色點為未來 18 個月美國經濟沒陷入經濟衰退的情形下，近一個月美股最大跌幅與未來一年每股表現的關係，藍色則為美國經濟會於未來 18 個月陷入衰退。只要美國經濟不衰退，近一個月大跌大多是好的買點，當近一個月最大跌幅超過 10% 時，未來一年平均漲幅為 11.4%、正報酬機率為 83%。遠高於未來 18 個月美國經濟陷入衰退的 4.4% 與 56%。從目前美國長短期公債間利差與聯準會談話來看，美國未來 18 個月經濟陷入衰退機率非常低，下跌都是美國股市的好買點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，近一個月最大跌幅為本月最低價格除以上個月最高價格再減 1，資料期間: 1946-2022。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 錯過少少幾天，對績效殺傷力超大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1985/1/2-2022/1/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果說近期的下跌都是買點，那何時是賣點？「鉅亨買基金」認為除非能很肯定美國經濟要衰退了，不然隨便賣出帶來的傷害會高於潛在好處。從 1985 年以來，美國股市年化報酬率為 9.2%，但若是不小心賣出並錯過表現最好的 10 天，年化報酬率將降低至 7.1%。假設錯過表現最好的 60 天，年化報酬率只剩下 0.8%，等同 9,282 天都在做白工。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美股拉回就是買點，定期定額分散風險

我們認為美國經濟於未來 18 個月陷入衰退機率極低，股價較大的下跌都是新的買點，較能忍受股價暫時波動者可以單筆申購，而風險承受度更低的人則可以定期定額方式分批扣款，買進後別隨便賣出以跟隨美國經濟長期成長的趨勢。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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