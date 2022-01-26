市場邁向「正常化」的跡象

市場非常擔心聯準會是否會因為通膨水準而被迫採取激進行動，從而導致政策失誤。但在我看來，市場高估了聯準會今年將緊縮力道。

聯準會計劃在今年將利用三個工具來幫助壓抑通膨：縮減資產購買規模、提高利率和縮減資產負債表規模。有鑑於可使用的工具範圍，我認為聯準會全力依賴升息這傳統工具的壓力較小。這並不意味著它不會嘗試迅速地作出反應。但提早反應並不一定意味著經常作出反應。換句話說，通膨壓力可能會影響當中的時機，但正如我們從過去的升息週期中了解到的一樣，對資產產生更大影響的不是聯準會何時開始升息，而是何時結束升息。

我認為聯準會主席鮑爾將在他的新聞發表會上試圖解除市場憂慮，說話強硬但足夠清晰和冷靜，讓市場看清現況，並可能消除市場參與者最嚴重的擔憂。但是，我認為波動或拋售不會在鮑爾講話後結束；我預計它們至少會持續到第一次升息的出現。

其他近期發展

我們已經看到全球股市實質而顯著的拋售。在過去的 22 個月裡，我們只看到了幾次股票拋售，大多是小幅拋售，隨後隨著市場參與者迅速湧入股票而迅速反彈。我們在過去幾週看到的行為讓人想起更正常的市場環境，在沒有立即復甦的情況下出現了非常顯著的拋售。

“居家” 相關概念的股票一直在下跌。 Omicron 在世界部分地區仍在肆虐，但在某些地區已經達到頂峰。股市報酬顯然正在下調，回歸到更像是疫情前的世界，大眾恢復了正常的去健身房活動和更多的戶外娛樂活動。

我們預計中國經濟增長將有所改善。我們認為，財政和貨幣刺激應有助於推動中國經濟增長，更接近長期趨勢。企業獲利有望迎來理想的一年：市場普遍預期中國 2022 年每股獲利成長可達 13%。

世界部分地區正在面對新冠病例的激增。新冠肺炎仍在世界部分地區迅速傳播。病毒的傳播正在影響經濟增長。我們還必須認識到，Omicron 的傳播可能會加劇供應鏈中斷，因此應該會稍微延遲價格回到正常水準。

有人擔心俄羅斯最早可能在本週入侵烏克蘭。隨著對俄羅斯的制裁可能會推高石油價格，短期內可能增加通膨壓力。

本週公佈的數字焦點

美國 PCE 價格指數。我們總是要關注聯準會的首要通膨指標，儘管我預計不會讓人意外。

密西根大學通膨預期。這將是長期消費者通膨預期是否保持相對穩定的重要指標，這一指標對聯準會來說很重要。

資料來源：景順整理



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