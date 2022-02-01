〈虎年企業加薪留才〉房市熱房仲業徵才搶商機 信義還要百名數位科技人才

2021 年全台房市交易高熱度成長，房仲業者預估，今年將為價漲量溫，全台交易的熱度呈現北溫、中熱、南燙的走勢，除積極擴充營運規模提出營運版圖的擴充架構之外，預估也將釋出近 1.5 萬名職缺迎接春節的後的虎年轉職潮。其中信義房屋 (9940-TW) 今年也將招募超過 100 位軟體開發、大數據領域的數位人才加入。

房仲業者包括信義房屋、台灣房屋、永慶房產集團、中信房屋，住商機構釋逾萬名的職缺，而太平洋房屋、全國不動產也擬訂擴張方案，永慶 2021 年全台服務據點接近 1400 店，永慶房產集團全新加盟品牌「永義房屋」自 2021 年 7 月開放加盟，永慶房產集團更宣告永義房屋 2022 年目標開出 100 店。太平洋房屋積極成長，預估全台加盟店數將上看 200 家。

永慶房產集團全新加盟品牌「永義房屋」，宣告 2022 年目標開出 100 店。(圖：永慶房產集團提供)

全國不動產董事長葉春智指出，目前全國不動產共約百間加盟店，2022 年將啟動台北市忠孝、仁愛、信義、和平 4 條主幹道「八德計畫」，皆將打造超過 70 位業務員的百坪超級旗艦店規模，預計以「八德計畫」攻進台北市精華區不動產市場，3 年內將在雙北地區再展百店，其他縣市亦有百間加盟店拓展計畫，屆時全國不動產超過 200 間、上看 300 間加盟店數。

信義房屋今年釋出 2000 個業務職缺，並提供入職前六個月，保障新人底薪 5 萬，且提供工作體驗 30 天，期滿後，因不適應而離職者再領 5 萬轉職金。同時，信義房屋推動數位轉型，2022 年擴大招募超過 100 位軟體開發、大數據領域的數位人才加入這場數位轉型的行列，提供具競爭力的薪酬福利，為數位團隊打造新型態的辦公模式。未來透過強大作業工具的智能協作，大數據輔助探索掌握客戶人脈與房屋資訊，讓買賣屋條件媒合更準確，創造更多機會。

永慶房屋持續於全台展店，今年預計招募 5000 名業務職位，並提供入職前九個月，每月 5 萬元、外縣市業務同仁租屋補貼、彈性工作八小時等福利。

台灣房屋預計今年擴大徵才，提供 3200 人就業機會，提供入職前六個月，保障底薪每月 5 萬元，更首創「離職復職服務中心」，提供轉職後的工作輔導，離職後生活上有問題，可免費法律諮詢；復職時，有專人協助。

台灣房屋集團總裁彭培業指出，台灣房屋集團愛才惜才，是一個重視永續經營的企業，今年全面導入企業對 ESG 永續議題的經營思維，落實「健康」、「友善」的職場環境，這也是台灣房屋集團 ESG + 行動的最佳體現。

台灣房屋大舉廣發英雄帖徵才，除了不動產專業人才，更積極招攬包含企劃、科技、數位行銷等產業菁英，加上台灣房屋集團投資興建的亞洲健康智慧園區第一期亦將於 2022 年完工交屋，集團勢必增加各領域專業人才。

此外，住商機構則預計今年招募 3000 人，中信房屋今年徵才目標 1500 人。