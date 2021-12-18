〈美股熱門股〉蜘蛛人熱映！AMC單日票房告捷 盤中暴漲逾23%

美國連鎖電影院 AMC(AMC-US) 日前表示《蜘蛛人：無家日》上映首日觀影人數達 110 萬人，不僅打破歷來 12 月首映票房紀錄，也創下近兩年來單日票房新高。此消息激勵 AMC 周五（17 日）盤中股價暴漲逾 23%。

AMC 的蜘蛛人電影首映票房僅次於 2019 年上映的《復仇者聯盟：終局之戰》創下歷史次高，同時也刷新該公司 2020 年與 2021 年單日最高票房紀錄。

AMC 執行長 Adam Aron 表示，蜘蛛人電影票房清楚傳達，大批消費者偏好只有進 AMC 影院才能有的觀影體驗，而公司優秀的團隊已為此做好準備，同時也表示影城的滿座率相當「強勁」。

蜘蛛人電影上映前，AMC 與 Sony 合作給預購首映日門票的 Stubs Premiere、A-List 和 Investor Connect 會員送出限量的 86,000 個 NFT，似乎也替此次票房佳績增添不少動力。

AMC 表示，蜘蛛人的電影票預購排名為史上第二高，幾乎達到每場次近 99% 出售紀錄。

AMC 觀影紀錄告捷一掃先前投資人對新冠變種病毒 Omicron 影響票房的擔憂，截稿前，AMC 盤中股價飆漲 23.23%，每股報 30.16 美元。