〈財報〉洛克希德獲利優於預期 重申2022年銷售財測

美國軍火商洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 25 日公佈的上季獲利優於預期，主要得益於其船舶和直升機部門的強勁表現以及風險資本收益，該公司也重申其 2022 年的財測。

但該公司也表示，它已被美國聯邦貿易委員會 (FTC) 通知，其收購 Aerojet Rocketdyne 的計畫將引發反壟斷擔憂，洛克希德若非放棄交易，就是提起聯邦訴訟以完成交易。

洛克希德在 2020 年底宣布這筆 44 億美元的收購交易案，將顛覆噴射機和無人機使用的固體火箭燃料導彈競爭格局。

洛克希德第 4 季淨利 20 億美元，或每股 7.47 美元，超過 Refinitiv 分析師預期的 19.8 億美元或每股 7.12 美元。全年每股獲利為 22.76 美元，超過分析師預期的 22.44 美元。

第 4 季淨銷售額為 177 億美元，略高於分析師預期的 176.7 億美元。

去年 10 月，該公司以供應鏈面臨挑戰為由，將 2022 年全年收入預期調降至 660 億美元，導致其股價暴跌。洛克希德公司 25 日再度重申 2022 年的營收財測。

該公司目前預計 2022 年全年每股獲利約為 26.70 美元，高於 Refinitiv 分析師預期的每股 26.36 美元。