〈ESG大趨勢〉仲量聯行：ESG分數有利公司價值成長

國際商仲業者仲量聯行發布 ESG 與不動產公司股價關係的最新研究報告，《釋放 ESG 潛力：探索 ESG 與企業估值的關係》，研究顯示 ESG 分數與公司股價淨值之間存在正比關係，ESG 表現良好的企業，信用評等較高，公司價值也通常較能持續成長。

仲量聯行此一研究是以香港房地產開發商為調查範圍，結果顯示，假設其他分數相同，當 ESG 分數增加 20 分，公司股價淨值比將增加 0.13 倍，顯示投資人傾向為 ESG 評價較高的公司付出股價溢價。

台灣仲量聯行董事總經理趙正義表示，ESG 已成國際趨勢。雖然 ESG 會增加硬體設備升級等支出成本，但仍有利於營業收入增加、碳稅減免、建築維護成本減少等，就長期來看對於公司發展及價值成長有正向助益。

趙正義指出，隨著社會對永續發展的關注日漸增加，以及愈發嚴格的監管要求，將 ESG 納入企業估值結構的需求變得前所未有的重要。

另外，國際金融特許分析師協會 (CFA) 的調查結果也表明，有 85% 的 CFA 分析師會在投資評估時，將 ESG 中至少一項因素納入最中投資決策評比項目。並且，有 76% 的法人投資者與 69% 的私人投資者表示對 ESG 投資有興趣，在在顯示 ESG 因素已成為資產管理架構不可或缺的一環。

仲量聯行指出，有鑒於各界對 ESG 重視的迅速發展，監管機構和投資者近年來積極推動將 ESG 納入企業估價結構。截至目前為止，根據聯合國可持續證券交易所倡議，全球 110 家證券交易所中已有 60 家發布 ESG 報告指南，要求上市公司進行 ESG 量化及具體內容揭露。

同時，台灣也正與世界接軌，金管會日前已預告 2022 將有兩項重要 ESG 措施上路，一是強化公開發行公司年報揭露 ESG 相關資訊，以利進行分數評鑑；二是配合國際發展趨勢，將 CSR 報告書修改名稱為永續報告書，接軌國際評分標準。