鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議和俄烏情勢 IBM第四季營收增幅創10年新高

美股重要看點：

微軟、德儀將在盤後公布財報。在本週聯準會開會前，市場不僅擔憂貨幣政策收緊，對地緣政治發展也戒慎恐懼，美國 10 年期公債殖利率來到 1.790%，美股期貨週二 (25 日) 走低 ，道瓊期貨跌 0.41%，標普 500 期貨漲跌 0.86%，那斯達克 100 期貨跌 1.33%。

科技股盤前集體走弱，特斯拉 (TSLA-US) 跌 2.26，輝達 (NVDA-US) 跌 3.50%，谷歌跌 1.20%，Netflix 跌 1.41%。

野村資產管理資深策略師 Hideyuki Ishiguro 認為，美國股市波動，市場除了在 FOMC 會議前警惕之外，烏克蘭局勢也引發擔憂。

俄烏緊張局勢不斷升高，北約 (NATO) 表示已讓部隊處在待命狀態，並向東歐派遣更多軍艦和戰機，俄羅斯則譴責北約此舉加劇緊張局勢。

瑞銀私人財富管理公司的 Alli McCartney 指出，接下來預計波動還會存在，但市場焦點將轉向基本面，支持獲利成長強勁的股票。

Ally 首席貨幣和市場策略師 Lindsey Bell 周一表示，在市場明顯超賣的情況下，逢低買盤伺機進場並不令人意外，但這並不意味著股市已走向平坦的康莊大道。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 99.13 點，或 0.29%，收 34,364.5 點。

那斯達克指數上漲 86.21 點，或 0.63%，收 13,855.13 點。

標普 500 指數上漲 12.19 點，或 0.28%，收 4,410.13 點。

費城半導體指數上漲 45.2 點，或 1.31%，收 3,479.9 點。

今日重要總經數據：

美國 11 月 FHFA 房價指數月增率 (%)，預估 1.1，前值 1.1

美國 11 月標普 CS20 座大城市房價指數年增率 (%)，前值 18.41

美國 1 月經濟聯合會消費者信心指數，預估 111.9，前值 115.8

重要個股動態：

IBM (IBM-US) 周一 (24 日) 發布 2021 會計年度第四季財報，受惠於混合雲端強勁需求，營收增幅創 10 年新紀錄，表現大幅優於市場預期，公司預期，2022 年全年營收將實現中個位數成長，盤後股價一度大漲逾 6%。

展望全年，IBM 預估，在第四季的優異表現激勵下，預期 2022 年全年營收有望實現中間個位數成長，預估自由現金流將在 100 億至 105 億美元之間。

IBM 執行長 Arvind Krishna 於電話會議中表示，企業自動化需求非常強勁，並開始應用 AI 演算法等預測技術來減緩供應鏈的摩擦。混和雲端平台用戶正持續擴大，第四季用戶端數量已達 3800 位，較去年同期增加 1000 位。

IBM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

華爾街日報（WSJ）周一（24 日）報導，福特汽車將暫停接收去年 6 月推出熱銷平價皮卡車 Maverick 的訂單，直到夏季才恢復接單，原因是受晶片荒影響，福特目前累積的 Maverick 訂單已逼近生產量能的極限。

福特卡車部門總經理 Dean Stoneley 受訪時表示，暫停接單的原因是不讓生產能力超出負荷，由於價格實在太便宜，原本想買二手車的消費者也將目光轉向 Maverick。儘管如此，客戶仍可從經銷商購買 Mavericks，公司將在未來幾個月向經銷商出貨補充庫存，但客戶訂單將暫停到夏季。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國 4 州總檢察長周一 (24 日) 以涉嫌利用欺騙手法，取得用戶所在位置數據為由，向 Alphabet(GOOGL-US) 旗下谷歌提起訴訟。

來自哥倫比亞特區、印第安納州、德州和華盛頓特區的總檢察長周一起訴谷歌，認為谷歌讓用戶相信，只要關閉定位紀錄功能就不會被追蹤，但事實在於，除非用戶也關閉網路和應用程式活動設定，否則谷歌仍可透過其他方式繼續追蹤用戶位置。

針對上述指控，谷歌發言人大力澄清，稱該公司一直都有在自家產品中設置隱私功能，並針對用戶位置數據進行穩定控管。